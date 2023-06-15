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شنقا حتى الموت.. القضاء يصدر حكما على تجار مخدرات


أصدرت محكمة الجنايات المختصة في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، حكما بالاعدام بحق تاجر مخدرات حاول ادخال كمية كبيرة المخدرات عبر احد المنافذ.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان ان "محكمة الجنايات المختصة في مجلس القضاء الأعلى أصدرت حكماً بالاعدام بحق المجرم (أ.ف.م) استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضافت ان "الحكم صدر عن جريمة جلب حبوب مخدرة نوع صفر واحد عدد (397000) وبزنة (69400) تسعة وستين كيلوغراماً وأربعمئة غرام من أحد المنافذ الحدودية في محافظة الأنبار الى منطقتي الاسكندرية والحصوة بمحافظة بابل".

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