السوداني: زيارة امير قطر تحمل دلالات مهمة وتعبر عن عمق علاقة البلدين

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية زيارة امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، مبينا انها تحمل دلالات مهمة وتعبر عن عمق العلاقة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر، ان "زيارة أمير قطر إلى العراق تعبر عن عمق العلاقة المتنامية بين البلدين، مبينا ان "العراق قادر على تحقيق التكامل مع قطر".

وأضاف: "قطر ستبقى واحدة من أكبر حلفائنا في المنطقة"، موضحا ان "العراق يملك احتياطياً نفطياً يصل إلى 145 مليار برميل وانه تمتع باستقرار أمني وسياسي يجعله بيئة عمل واعدة".

وأشار رئيس الوزراء الى ان "المباحثات تضمنت التعاون الأمني بما يصب في مصلحة المنطقة"، لافتا الى ان "العراق مستعد للعمل مع الأشقاء لتحقيق السلام والتنمية والازدهار".

وأكد السوداني ان "هنالك رغبة جادة من قطر للمشاركة في مشروع التنمية"، موضحا انه "تم التباحث مع أمير قطر بفرص العمل الواعدة في الإعمار والخدمات وبحث التنسيق مع أمير قطر فيما يخص التحديات المشتركة".