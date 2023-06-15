وزير البيئة من كربلاء المقدسة: أنجزنا إجراءات إعلان بحيرة الرزازة محمية طبيعية

أكد وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الخميس، المضي في تنفيذ الستراتيجية الوطنية للحد من التلوث، فيما أشار إلى إنجاز جميع الإجراءات لإعلان بحيرة الرزازة محمية طبيعية.

وذكر بيان لمحافظة كربلاء المقدسة، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي استقبل اليوم، وزير البيئة نزار ئاميدي، وبحث معه عدداً من المواضيع التي تخص الجانب البيئي بالمحافظة"، لافتاً إلى، أن "كربلاء المقدسة تعد اليوم من المحافظات الأولى التي تهتم بتحسين الواقع البيئي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع اضافة الى معالجة مصادر التلوث البيئي فضلا عن زيادة المساحات الخضراء في عموم مناطق المحافظة".

فيما اشاد وزير البيئة بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة والتي جعلت منها من ضمن المحافظات الأولى في مجال تطوير الجانب البيئي وتحسينه".

وأكد وزير البيئة في تصريح صحفي"المضي في تنفيذ الستراتيجية الوطنية للحد من التلوث"، لافتاً إلى "إنجاز جميع الإجراءات لإعلان بحيرة الرزازة محمية طبيعية".

ودعا وسائل الإعلام إلى "تسليط الضوء على تجربة محافظة كربلاء المقدسة في زيادة المساحات الخضراء وتطبيق المعايير البيئية بمشاريعها".