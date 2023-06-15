وزير التربية يطلق المرحلة الأولى لطباعة الكتب المدرسية

اطلق وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، المرحلة الأولى لطباعة الكتب، مؤكدا ان العام القادم سيكون متميزاً في جميع المجالات والأصعدة التربوية.

وذكر بيان لوزارة التربية ان "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، وخلال جولته الميدانية في شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية في بغداد، ولقائه مديرها العام دريد ضاري الحيالي، اعلن عن اطلاق المرحلة الأولى لطباعة الكتب، مؤكدا سعي الوزارة على تأمين الكتب المنهجية للمراحل الدراسية كافة وجعلها في متناول الطلبة مع إنطلاق العام الدراسي المقبل".

واضاف البيان، ان "الجبوري إستمع الى الشرح الوافي والمفصل عن نوعية المواد المستخدمة في الطباعة، وخطة التوزيع المقررة للكتب بشكل يضمن تجهيز مدارس العراق كافة دون إستثناء"، مشيداً "بما وجده من آليات حديثة وأجهزة متطورة مستخدمة في عملية الطبع".