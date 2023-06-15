الأخبار

الشيخ همام حمودي يدعو لتشريع قانون يخص الصحفيين


هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ  همام حمودي، الصحافيين العراقيين بعيدهم 154، فيما دعا لتشريع قانون يحق للصحفي الاطلاع على المعلومة.

وقال الشيخ حمودي في بيان "نهنئ الصحافيين العراقيين بعيدهم وندعو لتعزيز الحريات الصحافية، وحمايتها قانونيا من الانتهاك او الفوضى، وتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومة، وتشذيب ساحة صناعة الرأي العام من الدخلاء المسيئين لشرف المهنة، وان تكون الصحافة شريك أساسي في بناء الدولة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ همام حمودي يدعو لتشريع قانون يخص الصحفيين
الشمري في ميسان.. اجتماعات ورسالة للعشائر العراقية
ايقاف هدر تريليوني دينار و22 ألف معاملة مزورة بمؤسسة الشهداء
اعتقال 3 متهمين بقتل طالب بكلية الطب في كربلاء
بتهمة الحصول على امتيازات ذوي الشهداء.. استقدام مدير عام بالرقابة المالية
رئيس الوزراء يترأس جلسة للمجلس الوزاري للأمن الوطني
رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير الدعم والتسليح للحشد الشعبي
الإطاحة بإرهابي ومزور وثائق رسمية في بغداد
الإطاحة بـ"المفتي الشرعي" لداعش الارهابي في صلاح الدين
استقدام مديرين عامين سابقين في وزارة الصحة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك