الشيخ همام حمودي يدعو لتشريع قانون يخص الصحفيين

هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، الصحافيين العراقيين بعيدهم 154، فيما دعا لتشريع قانون يحق للصحفي الاطلاع على المعلومة.

وقال الشيخ حمودي في بيان "نهنئ الصحافيين العراقيين بعيدهم وندعو لتعزيز الحريات الصحافية، وحمايتها قانونيا من الانتهاك او الفوضى، وتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومة، وتشذيب ساحة صناعة الرأي العام من الدخلاء المسيئين لشرف المهنة، وان تكون الصحافة شريك أساسي في بناء الدولة".