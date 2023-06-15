الشمري في ميسان.. اجتماعات ورسالة للعشائر العراقية

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى محافظة ميسان.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ميسان وبرفقته نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة والضباط ".

وأضافت أن "الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".

وواصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اجتماعاته في محافظة ميسان، إذ التقى بعدد من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة بحضور المحافظ علي دواي في مقر قيادة عمليات ميسان.

وبحسب البيان، أكد الشمري على "الدور الكبير للعشائر العراقية الأصيلة في دعم الأمن والاستقرار ومساندة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع، فضلا عن المجرمين والخارجين عن القانون".

وشدد على "أهمية محافظة ميسان خاصة من الناحية الاستثمارية"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل مستمر على تحقيق الأمن والاستقرار المستدام وتوزيع الاستثمار والتنمية، مضيفاً أننا "بحاجة إلى تطوير المدن ويجب أن تكون العشائر العراقية الأصيلة فاعلة في هذا المجال وتنبذ أي عمل يخل بالوضع الأمني".

واستمع الوزير إلى "عدد من ملاحظات ومناشدات شيوخ ووجهاء العشائر وأعطى عدداً من التوجيهات بصددها من أجل حل جميع المشاكل والمعضلات".

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال، "عقدنا اجتماعاً مع الأجهزة الأمنية وشيوخ العشائر في المحافظة"، مبينا ان "المجتمعين من شيوخ العشائر جميعهم داعمون للأجهزة في ملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم"، مؤكدا "على التلاحم والتنسيق من أجل حل جميع النزاعات العشائرية في المحافظة".

وتابع، "سنطرح على القائد العام للقوات المسلحة تشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية وفقاً لمطالبة شيوخ العشائر".