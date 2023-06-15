ايقاف هدر تريليوني دينار و22 ألف معاملة مزورة بمؤسسة الشهداء

نجحتْ مؤسسة الشهداء بإيقاف هدر ترليوني دينار، فيما كشفت نحو 22 ألف معاملة مزورة وغير دقيقة لمشمولين بقانونها.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، إن المؤسسة اتخذت إجراءات للكشف عن الفساد والهدر تضمنت تدقيق المعاملات للتحقق من صحتها، وتمخض عن الإجراء إيقاف هدر ما يقرب من تريليوني دينار، الى جانب كشف نحو 22 ألف معاملة مزورة وغير دقيقة لمشمولين بقانونها، عازياً وجود تزوير بالمعاملات إلى دخول المعقبين لترويجها بشكل كبير، نتيجة تأخر المصادقة على المعاملات.

وعزا تكدس معاملات المشمولين لدى اللجان الفرعية المعنية بالمصادقة عليها، إلى إنها لا تجتمع سوى مرتين أسبوعيا، وهو ما لا ينسجم مع كثرة عدد المعاملات، وبالتالي دفع ذلك المواطنين إلى الاستعانة بالمعقبين، والذين اعتمدوا بدورهم على أوراق مزورة أو وهمية، بالمقابل أدى ذلك الى تأخر عشرات آلاف المعاملات الأصولية لاسيما الخاصة بشريحة الكسبة من ضحايا الإرهاب، بحسب الصحيفة الرسمية.