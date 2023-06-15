الأخبار

ايقاف هدر تريليوني دينار و22 ألف معاملة مزورة بمؤسسة الشهداء


نجحتْ مؤسسة الشهداء بإيقاف هدر ترليوني دينار، فيما كشفت نحو 22 ألف معاملة مزورة وغير دقيقة لمشمولين بقانونها.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، إن المؤسسة اتخذت إجراءات للكشف عن الفساد والهدر تضمنت تدقيق المعاملات للتحقق من صحتها، وتمخض عن الإجراء إيقاف هدر ما يقرب من تريليوني دينار، الى جانب كشف نحو 22 ألف معاملة مزورة وغير دقيقة لمشمولين بقانونها، عازياً وجود تزوير بالمعاملات إلى دخول المعقبين لترويجها بشكل كبير، نتيجة تأخر المصادقة على المعاملات.

وعزا تكدس معاملات المشمولين لدى اللجان الفرعية المعنية بالمصادقة عليها، إلى إنها لا تجتمع سوى مرتين أسبوعيا، وهو ما لا ينسجم مع كثرة عدد المعاملات، وبالتالي دفع ذلك المواطنين إلى الاستعانة بالمعقبين، والذين اعتمدوا بدورهم على أوراق مزورة أو وهمية، بالمقابل أدى ذلك الى تأخر عشرات آلاف المعاملات الأصولية لاسيما الخاصة بشريحة الكسبة من ضحايا الإرهاب، بحسب الصحيفة الرسمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايقاف هدر تريليوني دينار و22 ألف معاملة مزورة بمؤسسة الشهداء
اعتقال 3 متهمين بقتل طالب بكلية الطب في كربلاء
بتهمة الحصول على امتيازات ذوي الشهداء.. استقدام مدير عام بالرقابة المالية
رئيس الوزراء يترأس جلسة للمجلس الوزاري للأمن الوطني
رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير الدعم والتسليح للحشد الشعبي
الإطاحة بإرهابي ومزور وثائق رسمية في بغداد
الإطاحة بـ"المفتي الشرعي" لداعش الارهابي في صلاح الدين
استقدام مديرين عامين سابقين في وزارة الصحة
رئيس الوزراء: فتوى الجهاد الكفائي افشلت مخططاً كبيراً لاستهداف العراق والمنطقة برمتها
الفياض: قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في طور الإقرار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك