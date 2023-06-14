رئيس الوزراء يترأس جلسة للمجلس الوزاري للأمن الوطني

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله في بيان إن" رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ترأس اليوم، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، والتقدم الذي تحرزه الأجهزة الأمنية، على صعيد محاربة فلول عصابات داعش الإرهابية، ومواجهة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات".

وأضاف رسول، أن" القائد العام للقوات المسلحة، أشار في مستهل الجلسة، إلى الذكرى التاسعة لفتوى الجهاد المباركة التي أصدرها المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وتأسيس الحشد الشعبي، مشيداً ببطولات أبناء الحشد في التصدي لخطر الإرهاب، والتضحيات الكبيرة التي قدموها من أجل وحدة العراق".

وبين، أن" السوداني استعرض وبإيجاز، زيارته الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية، وأبعادها في المجالات الأمنية والاقتصادية، وما تحقق من نتائج تصب في مصلحة العراق وشعبه، كما بارك للحضور التصويت على قانون الموازنة الثلاثية، مشدداً على مسؤولي الأجهزة الأمنية كافة، بضرورة استثمار الموازنة بالشكل الأمثل والتعامل بحرص ودقة مع مفرداتها، بما لا يُسبب هدراً أو ضياعاً في المال العام".

وتابع، أن" المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها ما يتعلق بتوحيد الجهد الحكومي لإدارة الأزمات والكوارث، حيث تم إقرار التوصيات المقدمة من مركز العمليات الوطني بهذا الصدد، كما جرت مناقشة ملف الحركات الدينية المتطرفة وآثارها على المجتمع وسبل التصدي لها، واتخذ التوصيات اللازمة بشأن ذلك".

ولفت إلى، أن" المجلس تداول أيضاً ملف أعمال التخريب والحرائق المقصودة منها وغير المقصودة، التي تشهدها بعض المباني الحكومية، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الاحترازية لتأمين المنشآت الحكومية، والعمل على حماية البنى التحتية".