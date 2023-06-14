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رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير الدعم والتسليح للحشد الشعبي


دعا رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، الى توفير كل الدعم التسليحي للحشد الشعبي.

وقال المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية عبد الله العلياوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رشيد، خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي: "إذ نبارك للحشد الشعبي ذكرى تأسيسه ندعو إلى توفير الدعم والتسليح والتجهيز والاعتناء بجرحاه ورعاية أسر الشهداء منهم".

وأضاف أن "على كل مؤسسات الدولة تخليد ذكرى شهداء الحشد الشعبي، وفي مقدمتهم أبو مهدي المهندس، فضلاً عن استبعاد كل من يسيء إلى سمعة هذه المؤسسة".

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