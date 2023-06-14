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الإطاحة بإرهابي ومزور وثائق رسمية في بغداد


أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء، الإطاحة بإرهابي ومزور وثائق رسمية في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ، انه "بعملية نوعية واستباقية تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الارهابية في منطقة الكرادة ب‍بغداد، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب، حيث كان الارهابي يحمل هوية مزورة باسم وهمي لتمويه عن اسمه الحقيقي لغرض تشتيت القوات الامنية من الوصل اليه".

وأضافت، انه "تم القبض من خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية ونصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه وتسليمه الى الجهات المختصة أصوليًا".

وعلى صعيدا اخر وبجهد استخباري دقيق "القت مفارز المديرية ذاتها القبض على متهم يقوم بتزوير الوثائق الرسمية التابعة للدوائر الحكومية مستخدما احدى المطابع في منطقة البتاوين ب‍بغداد"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه واحاله الى القضاء".

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