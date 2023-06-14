الإطاحة بـ"المفتي الشرعي" لداعش الارهابي في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ"المفتي الشرعي" لداعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من خلال تكثيفها للجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة من القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وذلك في محافظة صلاح الدين، احدهم كان يعمل ما يسمى بالمفتي الشرعي في قاطع صلاح الدين".

وتشير المعلومات والوثائق بأنه قام باصدار فتاوى تجيز قتل افراد الاجهزة الامنية والمواطنين اضافة الى خطف افراد القوات المسلحة واعدام، بحسب البيان.

ولفت البيان الى، أن "المتهمين دونت اقوالهم وسيتم اُحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزائهما العادل ".