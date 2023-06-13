الفياض: قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في طور الإقرار

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن فتوى الجهاد الكفائي قلبت المشهد من الإحباط والانكسار إلى التحدي، فيما أشار إلى أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في طور الإقرار.

وقال الفياض في لقاء على قناة العراقية الإخبارية ، إن "فتوى الجهاد الكفائي قلبت المشهد من الإحباط والانكسار إلى التحدي"، لافتا إلى أن "الأيام السوداء أفرزت روحا جديدة استطاعت أن تغير كل المشهد بذلك الوقت".

وأضاف، أن "تحدي داعش في تلك الفترة كان تحديا وجوديا"، مبينا، أن "العراق أصبح لديه قوة رديفة للجيش تستطيع أن تضمن القيم الأساسية لهذا البلد".

وأشار إلى، أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا، أن "الميزة الأساسية للحشد الشعبي أنه نشأ في ظرف فراغ أمني".

وتابع، أن "الحشد الشعبي كان له دور مهم وأساسي في الجهد الخدمي"، موضحا، أن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في طور الإقرار ويتضمن تفصيلات عديدة".

وذكر، أن "قانون الخدمة والتقاعد يتضمن "تسكين" منتسبي الحشد الشعبي"، مؤكدا، أن "رئيس الوزراء لديه نظرة ثاقبة حول نشوء وتطور الحشد الشعبي".