بعثة الحج تعلن وصول جميع الحجاج المفوجين برا للديار المقدسة

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول جميع حجاج البر إلى الديار المقدسة بسلام.

وذكرت البعثة في بيان أن" جميع الحجاج الموفدين برا إلى الديار المقدسة وصلوا بسلام ودون تسجيل أي حوادث تذكر، لينتهي بذلك التفويج البري لضيوف الرحمن خلال الموسم الحالي".

وأضاف البيان، أن" عدد الحجاج العراقيين المتواجدين حاليا في الديار المقدسة بلغ 32118 حاجا، منهم 20553 في مكة المكرمة، و11565 حاجا ب‍المدينة المنورة".