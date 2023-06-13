العراق ومصر يوقعان 11 مذكرة تفاهم.. خارطة طريق بين البلدين

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توقيع 11 مذكرة تفاهم بين العراق ومصر، فيما اشاد بدوره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالموازنة الثلاثية وما تتضمن من خطوات اعمار وتقديم الخدمات في العراق.

وقال السوداني خلال مؤتمر الصحفي المشترك، مع رئيس وزراء مصر، إن "العراق يشهد حالة من الاستقرار، واستعاد دوره الريادي في المنطقة".

وأضاف، أن "الحكومة تتبنى منهاجا اصلاحياً اقتصادياً"، مؤكداً "ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة".

وذكر رئيس الوزراء، ان "القطاع الخاص يحظى بدعم من الدولة"، وفيما لفت الى، أن "العراق يشهد توافد من المستثمرين من مختلف الدول"، بين أننا "حريصون على تواجد الشركات المصرية في العراق".

ولفت السوداني الى، ان "التحولات في المنطقة عامل إضافي يحتم على العراق ومصر في لعب دور لتحقيق الاستقرار"، مردفاً: "أمن العراق واستقراره جزء من أمن واستقرار مصر".

وأبدى رئيس الوزراء: "دعمه المبادرات في مصر تجاه مختلف القضايا منها القضية الفلسطينية".

بدوره، أشاد رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، بالموازنة الثلاثية وما تتضمن من خطوات اعمار وتقديم الخدمات في العراق، فيما أكد أن شركات المصرية مستعدة للعمل في العراق.

وشدد المدبولي خلال المؤتمر الصحفي، على "أهمية العمل المشترك مع العراق"، لافتاً الى أن "الشركات المصرية مستعدة للعمل في العراق".

وتابع: "نؤكد على عمق الروابط التي تربط مصر والعراق"، مشيرا الى "افتتاح دورة اعمال المنتدى المصري العراقي".