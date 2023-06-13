الأخبار

الإيقـاع بـ(16) متهـماً بتعقيب المعاملات في ضريبة الموصل والبصرة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، تمكُّنها من ضبط (16) مُوظَّفاً ومُعقّباً في دوائر الضريبة في محافظتي نينوى والبصرة يمارسون أعمال التعقيب بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وفق بيان  أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى تمكن من ضبط (4) أشخاصٍ في دائرة الضريبة بأيسر الموصل، مُبيّـنةً أنَّ اثنين منهم يعملان مُوظَّفين في دائرة ضريبة تلعفر، وأحدهم مُوظَّف في مُديريَّة التسجيل العقاري في القضاء، فضلاً عن صاحب مكتب استنساخ الذي بيَّن بافادته أنه كان يقوم بالاتفاق بينه وبين المُتَّهمين بإرسال المُعاملات إليه من قبلهم".

وتابعت أنَّ "فريق المُديريَّة تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط ثلاثة مُعقّبين بدائرة الضريبة في أيسر الموصل أيضاً يمارسون أعمال تعقيب المعاملات للمواطنين خلافاً للقانون وبدون وكالاتٍ رسميَّةٍ، فيما تمَّ ضبط عدَّة معاملاتٍ بحوزتهم".

واضافت أنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة قامت بـتأليف فريقٍ؛ للتحرّي والضبط بعد ورود معلوماتٍ إليها عن ممارسة أعمال التعقيب في عددٍ من فروع الهيئة العامة للضرائب في المُحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ الفريق وبعد انتقاله إلى فرعي الضريبة في البصرة والزبير تمكَّن من الإيقاع بـ(9) مُعقّبين وأصحاب مكاتب غير مجازةٍ يقومون بتعقيب المعاملات بدون صفةٍ قانونيَّةٍ".

ونوَّهت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات الثلاث، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمبرزات على قضاة محكمتي تحقيق نينوى والبصرة المُختصّتين بالنظر في قضايا النزاهة، إذ قرَّر قاضي التحقيق توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين الأوْلَيَيْن؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فيما سيتمُّ تقرير مصير المُتَّهمين في العمليَّة الثالثة بعد استكمال الإجراءات القانونيَّة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يزور مسجد الامام الحسين (عليه السلام) وسط القاهرة
الإيقـاع بـ(16) متهـماً بتعقيب المعاملات في ضريبة الموصل والبصرة
أمر ديواني بإنهاء تكليف رئيس المصرف العراقي للتجارة بلال صباح حسين وتكليف محمد محمد جواد بدلاً عنه
السوداني يدعو شيخ الأزهر لزيارة العراق
رئيس هيئة الحشد الشعبي : هذه السنة هي سنة بناء معسكراتنا الدائمية واخراج جميع القطعات من المُدن
في ذكراها التاسعة ... الاعرجي : ماضون بملاحقة ومحاسبة كل من خطط ونفذ وحرض على جريمة سبايكر
القضاء: عدم شمول تاجر المخدرات بالافراج الشرطي
مكتب رئيس الوزراء: العراق ومصر سيوقعان مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية
النائب شداد يحذر من ( امبراطورية الفساد ) بصفات رسمية
النائب يوسف الكلابي الموازنة الثلاثية ستغطي كافة فروقات الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك