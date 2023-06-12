رئيس هيئة الحشد الشعبي : هذه السنة هي سنة بناء معسكراتنا الدائمية واخراج جميع القطعات من المُدن

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ان هذه السنة هي سنة بناء معسكراتنا الدائمية واخراج جميع القطعات من المُدن .

واضاف الفياض خلال فعاليات المؤتمر التاسيسي التاسع واحتفالات عيد الحشد في قاعة الشهيد حيدر المياحي ببغداد انه في هذه الموازنة سنشرع ببناء معسكرات خاصة ومراكز تدريب وزي خاص ولون عجلات خاص ورُتب وتسكين ابناء الحشد الشعبي .

واوضح رئيس هيئة الحشد الشعبي : ان قانون الخدمة والتسكين سيحل الكثير من المشاكل ومنها مشكلة الفروقات وينصف ابناء الحشد بحيث يكون لدينا تسلسل وظيفي وملاك دائم وترقيات .