مكتب رئيس الوزراء: العراق ومصر سيوقعان مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية

أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن العراق ومصر سيوقعان مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع، سيَعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري".

وأضاف البيان: ان "مراسم استقبال رسمية جرت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في العاصمة المصرية القاهرة، من قبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مطار القاهرة الدولي، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين العراقي والمصري، واستعراض حرس الشرف".

وتابع: ان "رئيس مجلس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيعقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما سيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، بالإضافة إلى عقد لقاء موسّع مع الجالية العراقية، المقيمين في مصر".

ولفت إلى أنه "في إطار الزيارة الرسمية، سيُعقد يوم غد الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، الذي سيتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات المالية والتجارية، وفي مجالات السياحة والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي، والاتفاق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات والحقول".