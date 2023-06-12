النائب شداد يحذر من ( امبراطورية الفساد ) بصفات رسمية

حذر النائب عن تحالف قوى الدولة علي شداد الفارس من استفحال ماسماه ( امبراطورية الفساد ) بحجة النزاهة لدى بعض الشخصيات التي تحمل مسميات رسمية .

وقال شداد في بيان :" في الاونة الاخيرة باتت ملموسة انشطة مريبة لتحركات شخصية من قبل الفاسدين الذين يستغلون بشكل او بآخر صفاتهم الرسمية والرقابية من اجل ابتزاز بعض المسؤولين في كافة الوزارات ومساءلتهم بغية استحصال تسهيلات غير قانونية لمشاريع اقتصادية تذهب اموالها لجيوب الفاسدين ".

وطالب الجهات الرقابية الحكومية ومجلس النواب بالاسراع بتطبيق قانون ( من اين لك هذا ) المشرع نيابيا ، ومساءلة جميع الذين تضخمت اموالهم منذ العام 2003 ومابعده ومن عليه شبهات ابتزاز للمسؤولين او فساد افضت الى انشاء ( امبراطورية الفساد ) من اموال السحت الحرام وعمليات الابتزاز الممنهجة ".

ودعا شداد رئيس مجلس الوزراء الى التحري وملاحقة ( امبراطوريات الفساد ) كما بينه في البرنامج الحكومي .