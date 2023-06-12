النفط النيابية: قرار محكمة باريس دفع الإقليم للتوجه نحو بغداد

اكد عضو لجنة النفط النيابية كاظم الطوكي، ان قرار محكمة باريس الذي أوقف الصادرات النفطية من الإقليم باتجاه تركيا ,دفع حكومة كردستان للتوجه نحو بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لضمان الصادرات والاستمرار بها من خلال شركة سومو

وقال الطوكي لـ /المعلومة/، ان "بغداد تتعامل مع الإقليم كجزء لا يتجزأ من البلاد، حيث ان الابار النفطية الموجودة في الإقليم تعتبر جزء من ثروة العراق الوطنية التي يعتمد عليها كمصدر لتمويل الموازنة".

وأضاف ان "الابار النفطية في الإقليم وبعد ان كانت خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، جاء قرار المحكمة الدولية ليمنع تصدير النفط عبر الإقليم من دون علم وموافقة الحكومة المركزية في بغداد، اذ توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

وبين ان "توقف التصدير عبر تركيا دفع حكومة الإقليم الى التوجه نحو التفاوض مع الحكومة في بغداد التي بدورها ستعمل على تصدير نفط الإقليم من خلال شركة سومو".