رئيس هيئة المنافذ يعلن بدء الاستعدادات في منفذ زرباطية بشأن الزيارة الأربعينية

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الاثنين، عن بدء الاستعدادات في منفذ زرباطية بشأن الزيارة الأربعينية.

وقال الوائلي في حديث صحفي، إن "هيئة المنافذ الحدودية تستمر بأداء مهامها المهمة والحيوية، فبعد التنسيق مع الدوائر العاملة كافة في تفويج الحجاج لضمان انسيابية الإجراءات في المطارات ومنفذ عرعر الحدودي، زرنا برفقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومحافظ واسط محمد جميل المياحي ومدير عام الجوازات منفذ زرباطية الحدودي؛ استعداداً للزيارة الأربعينية".

وأضاف، أن "الاستعدادات في منفذ زرباطية بشأن الزيارة بدأت؛ لكون 60 بالمئة من الزائرين يدخلون عبر هذا المنفذ"، مشيراً إلى، أن "وزير الداخلية تفقد المنفذ للإشراف على استعدادات كوادر الوزارة من جوازات وشرطة الجمارك وشعب الاستخبارات".

وأكد، أن "هذه الجهود الحكومية تتم برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً إلى، أن "وزارة الداخلية وهيئة المنافذ استنفرتا الاستعدادات المبكرة لضمان انسيابية دخول الزائرين".

وقدم الوائلي عرض مفصل عن دور كل دائرة ومدى التنسيق العالي بين الاجهزة الامنية وادارة المنفذ حيث تسري الاجراءات بانسيابية عاليه مقترنة بعمليات تفتيش وتدقيق للوافدين.