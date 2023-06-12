فضيحة فساد جديدة تفوح رائحتها من تقدم.. اختفاء 6 مليارات دينار بملعب الفلوجة

كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار ، الاثنين، عن قيام الجهات الرقابية بفتح التحقيق بملفات مشروع انشاء ملعب الجولان الرياضي في مدينة الفلوجة

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/ ان " الجهات الرقابية فتحت تحقيقا موسعا حول الية صرف مبلغ نحو 6 مليار دينار على ملعب الجولان في مدينة الفلوجة واختفاء مبالغ مالية تعادل انشاء ملاعب رياضية متعددة واحالة المتورطين الى القضاء ".

واضاف المصدر ان" القيادي في حزب تقدم جاسم العسل الذي يشغل (حاليا) منصب نائب محافظ الانبار هو المسؤول عن مشروع انشاء نادي الجولان الرياضي".

وبين ان" الجهات الرقابية تعتزم فتح ملفات مشاريع فساد اخرى لانشاء الملاعب والقاعات الرياضية والمشاريع الوهمية وكيفية تقاسم مشاريعها بعد قيام منظمات انسانية بصرف مبالغ مالية ضخمة لهذه المشاريع واختفاء المبالغ المالية المخصصة لها من قبل الحكومة المركزية".

واكد ان " فتح ملفات فساد المشاريع الرياضية ستطيح بقيادات بارزة في حزب تقدم ومقربة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"