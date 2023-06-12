المندلاوي : فتوى الجهاد الكفائي تشكل نقطة مهمة في تاريخ العراق المعاصر

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي :" ان فتوى الجهاد الكفائي تشكل نقطة مهمة في تاريخ العراق المعاصر ".

وقال المندلاوي في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لفتوى الجهاد الكفائي ، القاها بالنيابة عنه مدير مكتبه ناظم الساعدي :" ان فتوى الجهاد الكفائي رسالة الى الشعب العراقي بضرورة التوحد ، وهي رسالة قوية للمجتمع الدولي لمكافحة الافكار المتطرفة".

واضاف:" ان الفتوى التي انطلق في ظلها شباب وكهول العراق ملبيين نداء الوطن ، نداء الشرف والتضحية والاخلاص ليدافعوا عن ارضهم ومقدساتهم وشعبهم في موقف يعجز اللسان عن وصفه، تشكل نقطة تحوّل مهمة ومضيئة في تاريخ العراق المعاصر وفي مواجهة الارهاب والتطرف في المنطقة وكانت استجابة حقيقة وعاجلة مصيرية لصد ذلك التهديد الخطير الذي واجهته البلاد من تنظيم داعش الإرهابي الذي استغل الفرصة من فوضى وانقسامات في المنطقة لينشر سمومه وهمجته في بلادنا الحبيبة ".

وبين :" ان تلك المعركة كانت مصيرية بذل فيها العراقيون الغالي والنفيس في سبيل صد الهجوم الإرهابي الهمجي الداعشي وسطر فيها العراق أروع صور البطولة والتضحية والفداء ، فكانت لوحة نصر خالدة لن ينساها تاريخ البطولة والانسانية