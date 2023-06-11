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هوشيار زيباري مهاجما الموازنة يدعي ان فيها اجحاف كبير بحق مستحقات اقليم كردستان


أعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الموازنة العامة اجحافا كبيرا بحق مستحقات اقليم كردستان .

وقال زيباري في تغريدة على تويتر: ان موازنة العراق لاعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ المقترحة عرجاء و كارثية لاقتصاد البلد ، غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد. وفيها اجحاف كبير بحق مستحقات الاقليم الدستورية و المالية .

واضاف ان هذه الموازنة ستؤدي الى تضخم و اهتزاز في صرف العملة و الفشل في ادارة المال والاقتصاد العام.

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