هوشيار زيباري مهاجما الموازنة يدعي ان فيها اجحاف كبير بحق مستحقات اقليم كردستان

أعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الموازنة العامة اجحافا كبيرا بحق مستحقات اقليم كردستان .

وقال زيباري في تغريدة على تويتر: ان موازنة العراق لاعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ المقترحة عرجاء و كارثية لاقتصاد البلد ، غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد. وفيها اجحاف كبير بحق مستحقات الاقليم الدستورية و المالية .

واضاف ان هذه الموازنة ستؤدي الى تضخم و اهتزاز في صرف العملة و الفشل في ادارة المال والاقتصاد العام.