مجلس النواب يصوت على مواد عدة في مشروع الموازنة

صوت مجلس النواب، على مواد عدة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد.

وقال مصدر صحفي، إن مجلس النواب يصوت على المواد 14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 من مشروع قانون الموازنة.

وأضاف أن المجلس صوت أيضاً على المواد 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 من مشروع الموازنة.

وأعلن مجلس النواب، مساء السبت، استئناف جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، بعد أن صوت على مواد عدة فيها خلال اليومين الماضيين.