كتائب حزب الله : مجزرة تكريت لم تكن لتحدث لولا الأنفاس الخبيثة و الأحقاد الطائفية المتوغلة لدى بعض العشائر في تكريت

اصدرت كتائب حزب الله بيانا حول الذكرى السنوية لمجزرة سبايكر في تكريت وقالت الكتائب في البيان واطلعت وكالة انباء براثا عليه ان مجزرة تكريت لم تكن لتحدث لولا الأنفاس الخبيثة و الأحقاد الطائفية المتوغلة لدى بعض العشائر في تكريت

واكد البيان ان أيادي البعث كانت حاضرة في التخطيط لقتل أبنائنا ونحر رقابهم بعد أن انغمست خلف مسميات داعشية وعشائرية

واشار البيان ان جلاوزة النظام الصدامي ما زالوا يحيكون المؤامرات بدعم ورعاية من مخابرات الأردن و بعض دول المنطقة

ودعت الكتائب في بيانها الى انه يجب اتخاذ موقف حازم وإيصال رسائل للمتورطين من تلك الدول بأن الوقت قد حان لإيقاف استفزاز مشاعر العراقيين

مؤكدة على القصاص من كل المجرمين الذين أيدوا وشجعوا ارتكاب تلك المذبحة الطائفية وإنصاف عائلات الضحايا بإعدام الدواعش ...