مركز دراسات يُفصل دور عشائر تكريت بمجزرة "سبايكر": مرت مرور الكرام

رأى رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، اليوم السبت، أن جريمة قاعدة سبايكر الجوية "مرت مرور الكرام"، وفيما أكد وجود رفات 150 شخصاً لم تحدد هوياتهم الى الان، فصل دور عشائر تكريت بتنفيذ المجزرة.

وقال الجبوري، في حديث لـ / المعلومة /، إن "ضحايا سبايكر رغم انها جريمة العصر ولكنها لم تخلد بصورة كافية"، لافتاً الى "وجود قرابة رفات 150 شخصاً لم يتم اخذ الحمض النووي، منذ تسع سنوات، ولم تستطيع المؤسسات الصحية ان تعرف هوياتهم".

وأشار الى "ملف المفقودين، والذين لم يحصل أهلهم على أي استحقاق ولم يعط لهم أي حقوق"، مردفاً: "الى الأن لم يحاسب أحد من مرتكبي الجريمة، ومن هم الذين دفعوا بهم لمغادرة قاعدة سبايكر، وعمل على اعتقالهم، وثم قتلهم جميعاً".

وأضاف رئيس مركز رفد، أن "الجريمة مرت مرور الكرام لاسيما أنه تم القبض على بعض الشخصيات وتم تحمليهم مسؤولية الجريمة بالكامل"، مشيراً الى أن "جريمة لم تؤخذ حقها الطبيعي".

وبشأن دور عشائر تكريت بالمجزرة، أوضح الجبوري، "كان هناك أناس وعشائر من أهالي، قد خضعت للارادات وهي متورطة بجريمة سبايكر"، مستدركاً بالقول: "كان من المفترض أن يكونوا مثل ام قصي التي حمت بنفسها أكثر الـ25 جندياً".

وأحيا عوائل شهداء قاعد سبايكر الجوية، اليوم السبت، ذكرى ابشع مجزرة دموية بعد العام 2003، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة سبايكر، التي ارتكبتها عصابات "داعش" الإرهابية بحق العناصر الأمنية، ابان غزو تلك الجماعة الإرهابية للعراق في العاشر من حزيران / يونيو عام 2014.