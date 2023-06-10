تتعلق بالضرائب.. جمع تواقيع نيابية لحذف المادة 42 من الموازنة

أعلنت عضو مجلس النواب، وفاء الشمري، اليوم السبت، جمع تواقيع نيابية لحذف المادة 42 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقالت الشمري في حديث صحفي"يوم أمس جمعت تواقيع بخصوص حذف المادة 42 التي تضمنت رفع سعر الضرائب على المنتجات النفطية ما يؤثر سلباً على حياة المواطن والسوق المحلية"، مشيرة إلى أن "هناك نواباً ايدوا هذه الخطوة وآخرون اعترضوا عليها".

وفي سياق آخر، أشارت إلى "جمع 51 توقيعاً نيابياً لتضمين ملف الأجراء اليوميين والمجانيين وممن منحوا إجازة اجبارية في وزارة الموارد المائية سنة 2016 بسبب قلة التخصيصات المالية، لإدراجهم في الموازنة".