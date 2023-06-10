المالية النيابية: الموازنة ستتضمن 150 ألف عقد لجميع الشرائح

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن الموازنة ستتضمن 150 ألف عقد لجميع الشرائح.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في بيان إن "الموازنة ستتضمن 150 ألف درجة وظيفية ستوزع على شرائح الأجور والمحاضرين والخريجين وكل الشرائح التي لم تنصف سابقا".