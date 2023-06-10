المندلاوي يجتمع بقيادات كتل الإطار التنسيقي لبحث آخر مستجدات الموازنة

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، بقيادات كتل الإطار التنسيقي لبحث آخر مستجدات الموازنة.

وأفاد مصدر صحفي، أن" المندلاوي عقد اجتماعاً مع عدد من رؤساء كتل الإطار التنسيقي ورئيس اللجنة المالية؛ لبحث النصوص والتعديلات الأخيرة للمواد المتبقية في قانون الموازنة قبيل استئناف جلسة التصويت على القانون".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم، أن" الموازنة ستتضمن 150 ألف عقد لجميع الشرائح".