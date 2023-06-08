النائب يوسف الكلابي يكشف عن "اختفاء" مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية

أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوسف الكلابي، اليوم الأربعاء، عن "اختفاء" مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك قبيل ساعات على عقد جلسة تمريرها.

وقال الكلابي في تغريدة عبر تويتر، "الموازنة ليست مجرد خارطة ارقام بل هي منهج اصلاح وعدالة وخدمة للشعب نضعها بيد رئيس الوزراء الذي نثق به".

وأضاف: "لكن مازالت بعض القوى السياسية تعتقد ان النائب مجرد بيدق لذلك تم خطف الموازنة واخفائها لتمريرها على الطرق القديمة".

وأتم: "قاعة المجلس موعدنا".

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب بعد الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الخميس، جلسة قال إنها ستخصص لـ"التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)".