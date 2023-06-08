النزاهة تضبط أربعة مسؤولين في صحة الديوانية بتهمة التلاعب بأوامر خاصة بتشغيل الأجراء اليوميين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط 4 مسؤولين في صحَّة مُحافظة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة التلاعب بأوامر خاصَّةٍ بتشغيل الأجراء اليوميّـين.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أن "فريقاً من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط المُدير العام السابق لدائرة صحة المحافظة، ومسؤول وحدة العقود فيها، ومدير قطاع الديوانيَّة الصحي الثاني، ومسؤول الشعبة الإداريَّة في القطاع"، مُبيّـنةً أنَّ "العمليَّة جاءت على خلفيَّة تورُّط المضبوطين بالتلاعب بأوامر خاصَّةٍ بتشغيل الأجراء اليوميّـين".

وتابعت الدائرة، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمين أقدموا على التلاعب بالأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتشغيل الأجراء اليوميّين في دائرة صحَّة الديوانيَّة خلافاً للقانون"، لافتةً إلى أنَّ "التلاعب تمثَّل باصطناع أوامر إداريَّةٍ تتعلَّق بتشغيل (248) أجيراً؛ لغرض شمولهم بقرار مجلس الوزراء المرقم (315 لسنة 2019)".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت؛ استنادًا إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات؛ من أجل عرضه برفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة".