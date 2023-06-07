الإطاحة بأربعة متهمين بـ"الإرهاب" أحدهما كان يعمل قناصاً في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأربعة متهمين بالإرهاب أحدهما كان يعمل قناصاً في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان، ان "مفارزنا تمكنت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في محافظة نينوى".

وتشير المعلومات الى أن "المتهمين شاركوا بعمليات إرهابية ضمن ما يسمى (فرقة مؤتة والفرقان وبيانات الوافدين وكتيبة القناصين) وتسلموا مقابل تلك الهجمات مبالغ مالية"، وفقا للبيان.

ودعت وكالة الاستخبارات، المواطنين الى "ضرورة الابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".