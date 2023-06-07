رئيس الجمهورية: نرحب بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس من أجل إقرار الموازنة

رحب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس من أجل إقرار الموازنة وقال ننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة .

واوضح في بيان رئاسي : يتابع شعبنا باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في بلدنا والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات ، وإذ نرحب بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس من أجل إقرار الموازنة، فإننا نثمن جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها حيث سنعمل على المصادقة عليها، وبهذا الصدد نؤكد أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعوق عمل الحكومة ونشاطاتها، وسيضر باحتياجات المواطنين.

واضاف : ننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة تلبيةً للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والاعمار.