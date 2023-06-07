اجتماع يبحث الاستعدادات للذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي

عقد مديرو ومسؤولو الإعلام في الوزارات والهيئات اجتماعا لمناقشة إحياء الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي.

وناقش الاجتماع بحسب بيان لمديرية اعلام الحشد الشعبي سبل إنجاح الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي وخرج بعدة توصيات منها تحديد وقت لانطلاق "هاشتاك" تهنئة على المواقع الرسمية التابعة للوزارات والهيئات كافة للمناسبة وإرسال رسائل تهنئة نصية للمواطنين بالتعاون مع شركات الاتصال الرئيسة".

واضاف البيان "ان الحاضرين شددوا في الاجتماع على ضرورة دعم الاعمال الفنية المنتجة من قبل مديرية الإعلام العامة لهيئة الحشد الشعبي في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة الى الوزارات والهيئات بالإضافة الى رفع شعار أسبوع "عيد الحشد".