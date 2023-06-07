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رئيس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة سلطنة عمان


تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة سلطنة عمان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن أحمد عيدروس".

واضاف ان "السفير نقل تحيات السلطان هيثم بن طارق، ودعوته الى رئيس مجلس الوزراء لزيارة عمان، وحرص الحكومة العُمانية على إدامة التعاون مع العراق، في مختلف المجالات والصعد".

وأكد المكتب ان "اللقاء شهد البحث في تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين الشقيقين، ويوطّد استقرار المنطقة وازدهارها".

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