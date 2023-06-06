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الإطاحة بثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد


أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان انه "حسب توجيهات وزير الداخلية للحد من ظاهرة الدكة العشائرية، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة متهمين في العاصمة بغداد بأثارة الرعب بين صفوف المواطنين الامنين من خلال استخدام الاسلحة النارية المختلفة بما يسمى الدكة العشائرية ادت الى اصابة امرأة".

واضافت، ان "العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية وكمائن انتجت القبض على المتهمين"، مشيرة الى انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى القضاء".

واهابت الوكالة، "بالمواطنين الكرام "بالإبلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وتجار المخدرات".

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