وزارة المالية: سنطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة

أكدت وزير المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستطعن بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في الموازنة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية إن “وزير المالية طيف سامي محمد ، تنفي المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية والتي تدعي قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة للعام 2023، والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على إجرائها”.

وأضاف البيان، أن “وزيرة المالية تؤكد عكس ما ذُكر إذ أولت اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة ، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في الموازنة”.

وشددت وزيرة المالية بحسب البيان، أن “ما أدرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبي كافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي وأن أي تغيير سيعيق عمليات الإنفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات”.