الصحاف: وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة باكستان في بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، وضع الحجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة جمهورية باكستان في العاصمة بغداد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، أنه "برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وبحضور وزيرالخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، أجريت اليوم مراسيم حفل وضع الحجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة جمهورية باكستان الإسلامية في الحي الدبلوماسي في العاصمة بغداد".

وأضاف الصحاف، أنها "تعد خطوة مهمة وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بغداد وإسلام آباد، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها، وتجدر الإشارة إلى أنها تعد أول سفارة يتم بناؤها في الحي الدبلوماسي في بغداد بعد عام 2003".