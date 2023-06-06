الأخبار

النزاهة تسجل سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وضبط 266 تصريحة كمركية في واسط


كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وضبط 266 تصريحة جمركية في واسط.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بالانتقال الى ديوان محافظة واسط، وضبط أوليات استلام المحافظة لمشروع إنشاء متنزه بكلفة (1,090,871,000) دينار في قضاء النعمانية، بالرغم من سوء التنفيذ"، مبينة أن "المشروع تم إحالته إلى إحدى شركات المقاولات العامة المحدودة المحلية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2012".

وأضافت، أن "فريق متابعة أعمال منفذ زرباطية الحدودي وشعبة الضبط والتحري قام بضبط أصل (266) تصريحه جمركية تم إصدارها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي"، منوهة بأن "تدقيق عينة من التصاريح الجمركية العائدة لإحدى الشركات، كشف عن حصول تلاعب من قبل موظفين في الوحدة التخمينية  في المنفذ باحتساب الدولارية لقيمة البضاعة؛ لغرض تخفيض قيمة الرسم، مما أدى الى الإضرار بالمال العام".

وذكرت أنه "تم ضبط الأوليات الخاصة بشراء (85) منظومة خلية طاقة شمسية من قبل إدارة مشروع سدة الكوت، لغرض إنارة السدة"، لافتة الى أن "الخلايا التي تم شراؤها في عام 2010، بمبلغ (226,900,000) دينار، متروكة في المخازن ولم يتم الاستفادة منها مما جعلها عرضة للتلف والاندثار".

أما في مديرية بلدية الكوت، ذكرت الدائرة أنه "تم ضبط معاملة مزورة لتخصيص قطعة أرض على شريحة المهجرين خارج العراق"، لافتة الى أنه "تم تزوير توقيع وختم الممثلة القانونية للبلدية في الإقرار الخطي المقدم بالمعاملة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة المالية: سنطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة
الصحاف: وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة باكستان في بغداد
النزاهة تسجل سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وضبط 266 تصريحة كمركية في واسط
وزارة الصحة تنفي صدور تصريح بفقدان السيطرة على الحمى النزفية
الحسين الوصفة التي لم تتبنى
السجن 6 سنوات بحق مدان بجريمة بيع دفاتر صكوك مزورة في كربلاء
هـدر 363 مليون ديـنار واسـتيلاء عـلى عـقار في بلدية الديوانية
الكلابي: جمع اكثر من 100 توقيع لعقد جلسة تمرير الموازنة الاربعاء المقبل ..
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للّجنة العليا لإعمار محافظة نينوى
النائب معين الكاظمي : هناك حوارات مع الديمقراطي الكردستاني لإنهاء الخلافات حول الموازنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك