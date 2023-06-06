النزاهة تسجل سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وضبط 266 تصريحة كمركية في واسط

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وضبط 266 تصريحة جمركية في واسط.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بالانتقال الى ديوان محافظة واسط، وضبط أوليات استلام المحافظة لمشروع إنشاء متنزه بكلفة (1,090,871,000) دينار في قضاء النعمانية، بالرغم من سوء التنفيذ"، مبينة أن "المشروع تم إحالته إلى إحدى شركات المقاولات العامة المحدودة المحلية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2012".

وأضافت، أن "فريق متابعة أعمال منفذ زرباطية الحدودي وشعبة الضبط والتحري قام بضبط أصل (266) تصريحه جمركية تم إصدارها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي"، منوهة بأن "تدقيق عينة من التصاريح الجمركية العائدة لإحدى الشركات، كشف عن حصول تلاعب من قبل موظفين في الوحدة التخمينية في المنفذ باحتساب الدولارية لقيمة البضاعة؛ لغرض تخفيض قيمة الرسم، مما أدى الى الإضرار بالمال العام".

وذكرت أنه "تم ضبط الأوليات الخاصة بشراء (85) منظومة خلية طاقة شمسية من قبل إدارة مشروع سدة الكوت، لغرض إنارة السدة"، لافتة الى أن "الخلايا التي تم شراؤها في عام 2010، بمبلغ (226,900,000) دينار، متروكة في المخازن ولم يتم الاستفادة منها مما جعلها عرضة للتلف والاندثار".

أما في مديرية بلدية الكوت، ذكرت الدائرة أنه "تم ضبط معاملة مزورة لتخصيص قطعة أرض على شريحة المهجرين خارج العراق"، لافتة الى أنه "تم تزوير توقيع وختم الممثلة القانونية للبلدية في الإقرار الخطي المقدم بالمعاملة".