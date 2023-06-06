وزارة الصحة تنفي صدور تصريح بفقدان السيطرة على الحمى النزفية

نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، صدور تصريح منسوب لمدير عام دائرة الصحة العامة بشأن فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية.

وأكدت الوزارة في بيان أن “قدرة واستعداد مؤسساتها الصحية لعلاج اي حالات وبائية واعتماد الوزارة لبروتوكول علاجي فعّال تماثلت من خلاله عشرات الحالات بالحمى النزفية للشفاء التام وخصوصا إذا ما شُخّصت في وقت مبكر، ونتيجة لذلك انخفض معدل الوفيات في هذا العام عن العام الماضي بنسبة 25%”.

وأضافت، أن ” السيطرة على هذا المرض ممكنة جدا وتتطلب التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة من خلال تكثيف حملات رش المبيدات من قبل دوائر البيطرة ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات او داخل المحافظة إضافة الى أهمية معالجة ظاهرة الجزر العشوائي”.

ووجهت الوزارة المواطنين بـ”اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات ولحومها قبل الطبخ” منوهةً إلى أنه “بعد الطبخ يصبح سليما ولا خوف منه لأن الحرارة تقتل كل المايكروبات والجراثيم إن وجدت”.

وأكدت أنها “تحتفظ بحق الرد القانوني لمحاسبة الجهات التي تثير الإشاعات غير الدقيقة والتي تهدد الأمن الصحي للبلد”.