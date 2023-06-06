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السجن 6 سنوات بحق مدان بجريمة بيع دفاتر صكوك مزورة في كربلاء


أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم عن جريمة الترويج لبيع دفاتر صكوك مزورة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان  أن "المجرم كان يروج ببيع دفاتر صكوك مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بعدما ضبطت بحوزته على دفتري (2) صكوك فارغة".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة 295/ 1 من قانون العقوبات".

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السجن 6 سنوات بحق مدان بجريمة بيع دفاتر صكوك مزورة في كربلاء
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