النائب معين الكاظمي : هناك حوارات مع الديمقراطي الكردستاني لإنهاء الخلافات حول الموازنة

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وجود حوارات حالية بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني لإنهاء الخلافات حول الموازنة تمهيداً لتحديد موعد التصويت عليها.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في حديث صحفي إن” اللجنة أنهت أعمالها قبل 10 أيام وصادقت على 67 مادة من الموازنة وأجرت تعديلات على المناقلات في الموازنة ومن بينها تخصيص 5 ترليونات دينار للمحافظات الأشد فقراً”.

وأضاف، أن” المادتين 13 و14 من قانون الموازنة خاصتان بإقليم كردستان وأجريت عليهما تعديلات واعترض عليها الحزب الديمقراطي والتعديلات تتضمن إلزام الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان وفي حال تعذر ذلك تمنح الكمية ذاتها لوزارة النفط بهدف الاستهلاك الداخلي وكذلك نقطة أخرى تلزم الإقليم بأن تكون إدارة منافذه بصورة مشتركة مع الحكومة الاتحادية وكذلك أن يلزم بدفع مبلغ إضافي لرواتب الموظفين في كردستان يبلغ 10% من رواتبهم لتعويضهم عن الادخار الإجباري”.

وتابع، أن” الحزب الديمقراطي اعترض على تلك النقاط واعتبرها تدخلاً في شؤون إقليم كردستان وحالياً هنالك حوار معه من قبل الإطار التنسيقي لإنهاء الخلافات”.