خارجية ايران: غدا اعادة فتح سفارة طهران في الرياض وسط حضور مسؤولي البلدين

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أنه سيعاد فتح سفارة جمهورية ايران الاسلامية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، ومقر التمثيل الايراني لدى منظمة التعاون الاسلامي رسميًا يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 حزيران وذلك استكمالا لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين ,واستئناف العلاقات بين البلدين".

وقال كنغاني بحسب وكالة فارس:" أن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية بجدة بدأت أنشطتها العملية لتسهيل شؤون حجاج بيت الله الحرام قبل المغادرة، من حجاج ايران، والآن سيتم اعادة فتح مقر البعثة بشكل رسمي وسط حضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين".

ومنذ شهرين، رجحت وكالة «إيسنا» الحكومية تعيين رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، الدبلوماسي علي رضا عنايتي في منصب سفير ايران لدى المملكة العربية السعودية.

والشهر الماضي، أفادت وسائل اعلام رسمية في ايران، أن طهران عيّنت عنايتى سفيرًا جديدًا لدى السعودية، غير أن هذا التعيين لم يُعلن رسميًا من قبل وزارة الخارجية".

وفي العاشر من اذار الماضي، توصّلت ايران والسعودية الى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عامًا"