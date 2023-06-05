رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الخارجية الباكستاني رغبة العراق بتطوير العلاقات مع بلاده والاستفادة من خبراتها

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين .

وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية استقبل وزير الخارجية الباكستاني والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين في قصر بغداد. و في مستهل اللقاء نقل الوزير إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الباكستاني عارف علوي، فيما حمّل رئيس الجمهورية الوزير زرداري تحياته وتقديره إلى الرئيس الباكستاني".

واضاف البيان " جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، حيث اكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رغبة العراق بتوطيد العلاقات مع باكستان، وضرورة الاستفادة من الخبرات في مجال محاربة التطرف والارهاب".

واشار رئيس الجمهورية الى دور العراق في محاربة عصابات داعش الإرهابية التي اجتاحت العديد من الدول ، ومنها العراق ، ودمرت الكثير من المعالم العمرانية والحضارية والبنى التحتية، مؤكدا أن وحدة العراقيين وبسالة القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها أسهمت في دحر هذه العصابات وتفتيت فلولها".

وتحدث رشيد " عن استقرار الأوضاع الأمنية في المدن والمحافظات العراقية، والتوجه نحو تطبيق الحكومة برنامجها الطموح الذي يصب في خدمة الشعب، حيث تُبذل المزيد من الجهود لإقرار الموازنة، والبدء بتنفيذ مشاريع البناء والإعمار ومعالجة الجفاف والتصحر وشح المياه".

من جانبه، أعرب الوزير بيلاوال بوتو زرداري عن سعادته لزيارة بغداد ولقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار في العراق والتطلّع نحو تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك لمواجهة التحديات خاصة في مجال المياه"