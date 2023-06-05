النزاهة تضبط 115 معاملة مزورة في المصرف الزراعي في الرمادي بقيمة ثلاثة مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط 115 معاملة مزورة في المصرف الزراعي في الرمادي بقيمة ثلاثة مليارات دينار.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أنه "تمكن الفريق الميداني المختص، بالتعاون مع فريق الضبط في مكتب تحقيق الأنبار من ضبط أصل (115) معاملة قرض زراعي مزورة في المصرف الزراعي في الرمادي تم منحها ضمن قروض المبادرة الزراعية الممنوحة للأعوام من (2008-2013)".

وأضافت، أنه "تم منح قروض بمبلغ (2,951,000,000) دينار؛ استناداً إلى معاملات غير أصوليـة ومستمسكات وكفالات مزورة، لافتةً إلى عدم استيفاء أي مبلغ من تلك القروض لغاية الآن".

وتابعت، أن "الفريق، الذي انتقل إلى مديرية التجهيزات الزراعية - فرع الأنبار ضبط (4) موظفين في شعبة القطع في المديرية؛ لقيامهم بإضافة أسماء وهمية إلى الفلاحين المشمولين بالتجهيز بمادة سماد اليوريا، لافتةً إلى أن المتهمين مسؤولون عن جباية المبالغ الماليـة من الفلاحين، وقطع وصولات التجهيز باليوريا".

وبينت أنه "تم ضبط (120) هوية أحوال مدنية بحوزة المتهمين، البعض منها فارغة حيث يتم ملؤها بمعلومات غير صحيحة بأسماء مزارعين مشمولين بالتجهيز؛ لغرض تسلم السماد من مخازن المديرية، منوهةً بضبط مبلغ مالي بحوزة أمين الصندوق الذي لم يقدم ما يثبت استلام وإيداع المبلغ أو مشروعيته، مؤكدةً أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات".