رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني يبحثان ملف النقل ضمن مشروع طريق التنمية

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، اليوم الاثنين، ملف النقل ضمن مشروع طريق التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، بيلاوال بوتو زرداري والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعسكرية والاستخبارية، والاتفاق على استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق وباكستان".

وأضاف أن "اللقاء تناول ملف النقل الذي يندرج ضمن مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي، الذي يربط الشرق بالغرب، وسبل التعاون بين بغداد وإسلام آباد في هذا الإطار، واستثمار الفرص المعلنة ضمن المشروع، بما يعزز مصالح البلدين وجهود التنمية في المنطقة".

وتابع أن "اللقاء شهد مناقشة ملف الزائرين للعتبات المقدسة والمراقد الدينية في العراق، والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة للزائرين الوافدين من جميع دول العالم، ومنها دولة باكستان الصديقة، فضلاً عن مناقشة ملف العمالة الباكستانية في العراق".