الخارجية تعلن افتتاح مكتب للخدمات القنصلية في بابل

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، افتتاح مكتب الوزارة للخدمات القنصلية في محافظة بابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إنه "بتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وضمن خطة الوزارة لافتتاح مكاتب قنصلية في مختلف المحافظات العراقية العزيزة، وبمُتابعة مُباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، تم بتأريخ 4 حزيران افتتاح مكتب وزارة الخارجية للخدمات القنصلية في محافظة بابل بالتعاون مع مكتب المحافظ وبحضور ممثلي السلطات المحلية ورئيس الدائرة القنصلية وعدد من موظفي وزارة الخارجية".

وقدم وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، بحسب البيان، شكره للحكومة المحلية على دعمها لإكمال إجراءات فتح المكتب، مؤكداً أن "هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الحكومة وقيادة وزارة الخارجية بتحسين الخدمات القنصلية التي تقدمها الى أبناء المحافظات كافة وللتخفيف عن كاهل المواطنين وتجنب مشقة السفر الى بغداد لاستكمال إجراءات إنجاز المعاملات وتصديق الوثائق الرسمية".

وأضاف العلوي، أن "هذا المكتب فضلاً عن كونه موجها الى أهالي مدينة بابل فهو يعتبر ضمن الإجراءات العملية لاستيعاب الزيادات السكانية في محافظات العراق، وخطوة جادة نحو تبسيط الإجراءات الرسمية للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم".