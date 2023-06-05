ضبط مسؤول الشعبة القانونيَّة في بلدية المنصور متلبساً بجريمة الرشوة

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمسؤول في بلديَّة المنصور؛ متلبساً باقتراف جريمة الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان أنَّ "مُديريَّة تحقيق بغداد وفور تلقيها معلوماتٍ عن طلب مسؤول الشعبة القانونيَّة مبالغ ماليَّة؛ لقاء الإخلال بواجباته الوظيفيَّة بتغيير توصيات لجنةٍ تحقيقيَّـةٍ، بادرت إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها؛ للتحري والتقصي عن المعلومة، والإيقاع بالمُتَّهم حال تسلُّمه الرشوة".

وأوضحت، أنَّ "الفريق هرع إلى إجرء عمليَّة التحري والتقصَّي عن المعلومة، وبعد تأكُّد صحَّة المعلومات الواردة ضدَّ المشكو منه، نصب الفريق كميناً محكماً له في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ الإيقاع به متلبّساً بجريمة الرشوة".

وأضافت، أنَّ "التحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ مسؤول الشعبة القانونيَّة في بلديَّة المنصور تسلَّم جزءاً من مبلغ الرشوة المُتَّفق؛ لقاء تغيير توصيات اللجنة التحقيقيَّـة الخاصَّة بإنشاء محطة "غسل وتشحيم" في منطقة دور السود ضمن إحدى محلات شارع السكة بدون موافقاتٍ رسميَّةٍ".

وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".