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المالية النيابية: الفصل التشريعي لن يعطل دون تمرير الموازنة


 نفت اللجنة المالية النيابية توجه البرلمان نحو اعلان العطلة التشريعية قبل انجاز قانون الموازنة.

وقالت عضو اللجنة إيمان عبد الرزاق، في تصريح أوردته "الصباح"" الفصل التشريعي سيبقى مفتوحاً لحين إقرار الموازنة، إذ إن المجلس غير مجبر على أخذ عطلته بعد التاسع من شهر الحالي وإنما ينتظر لحين إقرار الموازنة".

وأضافت انه "لا توجد أي مبادرات أو اتفاقات بشأن الموازنة "، معربة عن أسفها لهذا الوضع كون الشعب بأكمله ينتظر التمرير".  

وتابعت انه "تم تمديد الفصل التشريعي من أجل إقرار قانون الموازنة، كون مصالح الشعب من استثمارات أو تعيينات جميعها متعطلة لحين تمرير القانون"

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المالية النيابية: الفصل التشريعي لن يعطل دون تمرير الموازنة
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