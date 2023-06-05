وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، الاثنين، وصول وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، الى بغداد في زيارة رسمية.

وقال الصحاف في بيان، ان "وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، وصل الى بغداد في زيارة رسمية يلتقي فيها عدد من المسؤولين".

واضاف، ان "مؤتمراً صحفياً سيعقد في مقر الوزارة بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري"، مؤكدا "توقيع مذكرتي تفاهم بين العراق وباكستان".

وتابع، ان "المذكرة الاولى ستوقع في مجال اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية، فيما ستكون المذكرة الثانية في مجال التعاون الثقافي"